Bal Latino spécial Carnaval ! Latin Fiesta lives & Djs cumbia, salsa, reggaeton, caribe à Paris 11 ! PUNK PARADISE Paris, samedi 24 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-24 20:00

Fin : 2024-02-24 23:59

https://www.facebook.com/events/781537587336444/

COLOMBIA ۞ MEXICO ۞ PERU ۞ VENEZUELA ۞ CHILE ۞ CARIBE

۞ ARGENTINA ۞ ECUADOR ۞ URUGUAY ۞ CUBA ۞ BOLIVIA ۞

#cumbia #salsa #reggaeton #merengue #afrolatino #caribe #neoperreo

24 FEV. ❉ 20H-5H ❉ PUNK PARADISE (Paris 11) ❉ 5/10€ (free av. 21h)

BANDA MUNICIPAL DE PANAME

Fanfarre cumbias y clasicos latinos // Colombia

DJ CUCURUCHO (Latino/Caraïbes/Afro/Brazil)

BRUNO PUPPIS DJ (Reggaeton / Dancehall / Brazil)

DJ DAVIBE by GROOVALIZACION DJs (Reggaeton & Urban Tropical)

◆ PAF : 5€ jusqu’à 23h – 10€ après (entrée libre av. 21H) ◆

PUNK PARADISE – 44 rue de la Folie-Méricourt, 75011 – Paris

Dans le cadre des Carnavals du Monde à Paris 2024 concoctés par Le Bal Tropical de Paname on vous donne rdv le samedi 24 février direction l’Amérique Latine !! Voyage du Mexique jusqu’à l’Argentine et le Chili en passant par Cuba, les Caraïbes, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colombie ou encore l’Equateur, La Bolivie, l’Uruguay…FIESTA LATINA EN PARIS PARA EL CARNAVAL !! A GOZAR AMIGOS !!

Inspiré par les rythmes venus de la vallée du Sinu en Colombie, la Municipal de Paname vous invite à découvrir l’ambiance de la « feria popular », qui ne serait rien sans le porro, le fandango, la cumbia et une bonne « banda pelayera » (orchestre d’harmonie traditionnel). En Colombie, est connu sous le nom de « papayera » ou « pelayera » en argot populaire, un petit groupe musical des cuivres dérivé des grands groupes de Porros, Fandangos et autres airs musicaux originaires de la région des Caraïbes de Colombie !!

►https://www.facebook.com/profile.php?id=100074636350551

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

► https://www.facebook.com/djcucurucho

► http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias

► http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias

Bruno Puppis est un Dj & producteur brésilien de 24 ans qu’habite à Paris depuis 2016. Il a commencé à jouer de la musique à l’adolescence et est devenu professionnel en 2018. Il a commencé à jouer à Sao Paulo dans des magasins de mode, bars, clubs… Avant d’arriver à Paris où il a mixé entre autres dans la célèbre Favela Chic. Il propose un mélange de sonorités actuelles brésiliennes qui vont du Baile Funk à les productions électroniques restant toujours attentif aux tubes de son pays natal qui font kiffé « a galera » dans le dance-floor !!

► https://www.instagram.com/brunopuppis

► https://soundcloud.com/user-50861367

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!

► https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio

► https://www.groovalizacion.org

► https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio

► https://soundcloud.com/groovalizacion

█ INFOS PRATIQUES

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

PUNK PARADISE 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 Quartier Saint-Ambroise Paris 75011