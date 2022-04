Bal Kreyol Itinérant La Mine Gentilly, 30 avril 2022, Gentilly.

Nous revoilà pour un nouvel épisode du bal kreyol itinérant… Avec encore plus de guest star et de surprises Rejoignez nous dès 19h pour un cours de konpa avec Dady & Manuela… Et a 20h pour la soirée 100% live ! Et toujours avec notre restauration haïtienne sur place Événement gratuit et sans réservation Djam’n est un projet un Kompa original, coloré d’influences musicales diverses, du Reggae au Jazz en passant par la Meringue haïtienne, la Salsa ou l’Afro Beat. Sur des rythmes dansants, Djam’n dénonce les inégalités, la misère et le racisme, nous parle d’amour ou raconte des difficultés de la vie. [[https://www.instagram.com/Djamn.kompa/](https://www.instagram.com/Djamn.kompa/)](https://www.instagram.com/Djamn.kompa/) [[https://www.facebook.com/Djamn.kompa/](https://www.facebook.com/Djamn.kompa/)](https://www.facebook.com/Djamn.kompa/) — Informations pratiques : La Mine Gentilly 60 avenue Raspail 94250 Gentilly Transports : RER B Gentilly I Tram 3A Stade Charléty I Bus 57 et 184 arrêt Reine Blanche Le Bar à Mine vous propose des assiettes à partager (charcuterie & végétarienne), des pâtés apéritifs et du fuet catalan du Comptoir d’Itxassou Côté bar : bière artisanale de La Barge, vins, jus bios, sodas… La Mine est un tiers-lieu associatif dédié au réemploi et à l’innovation sociale, implanté à Arcueil et Gentilly, qui gère une ressourcerie, un bar associatif et un chantier d’insertion. [[https://ressourcerie-la-mine.com/](https://ressourcerie-la-mine.com/)](https://ressourcerie-la-mine.com/) [https://www.instagram.com/ressourcerie_la_mine](https://www.instagram.com/ressourcerie_la_mine)

La Mine Gentilly 60 avenue Raspail, 94250 Gentilly



