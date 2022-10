Bal Konser – Bakannal + stage Gwoka Le Point Fort Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

île de France

Bal Konser – Bakannal + stage Gwoka Le Point Fort, 31 octobre 2022, Aubervilliers. Le lundi 31 octobre 2022

de 20h00 à 01h00

. payant Tarif plein : 15.44 EUR Tarif réduit : 10.39 EUR

FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU MONDE – Dansez ! Chantez ! Maintenant ! + FESTIVAL LE MOIS KREYOL AU PROGRAMME ◾ Bal Konser – Bakannal : ateliers et bal [ Bal, musiques et danses créoles ] Entraînés, de manière ludique et conviviale, dans l’apprentissage de danses par les artistes de la compagnie, les spectateurs sont invités à devenir des acteurs du Bal Konsèr. Aux rythmes des biguines, mazurkas, cha cha cha, le bal devient une occasion rare de découvrir des danses, de s’y essayer ou d’improviser, dans une ambiance festive et conviviale.al Konser – Bakannal. ◾ Stage Gwoka MIAM-MIAM / GLOU-GLOU Bar & Restauration sur place Le Point Fort 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Métro -> 7 : Fort d’Aubervilliers (Aubervilliers) (272m) Bus -> 152330 : Rechossière (Aubervilliers) (163m) Vélib -> Jean Jaurès – Ouvrières Pivéreuses (290.43m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.villesdesmusiquesdumonde.com/date?event=bal-konser-stage-gwoka-9619951 https://fb.me/e/5AmChmJ2r https://fb.me/e/5AmChmJ2r https://www.billetweb.fr/bal-konser

Zingaro Bal Konser – Bakannal + stage Gwoka

Détails Catégories d’évènement: Aubervilliers, île de France Autres Lieu Le Point Fort Adresse 174 Avenue Jean Jaurès Ville Aubervilliers lieuville Le Point Fort Aubervilliers Departement Paris

Le Point Fort Aubervilliers Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubervilliers/

Bal Konser – Bakannal + stage Gwoka Le Point Fort 2022-10-31 was last modified: by Bal Konser – Bakannal + stage Gwoka Le Point Fort Le Point Fort 31 octobre 2022 aubervilliers Le Point Fort Aubervilliers

Aubervilliers Paris