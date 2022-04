Bal, jeux et ambiance guinguette ! Les ateliers de la Seigneurie, Centre d’Interprétation du Patrimoine, 14 mai 2022 18:00, Andlau.

Dans un décor de guinguette, venez danser au son de l’accordéon et autres instruments traditionnels pour une soirée festives dans l’esprit des années folles avec le duo Ribambal !

Un duo dont la musique, telle de la dentelle de papier, est peaufinée et découpée à quatre mains.

Une ribambelle de morceaux – mélopées balkaniques, valses musettes à la française, jigs irlandaises, danses suédoises et compositions originales – s’enchaînent pour ravir les oreilles des auditeurs.

Poussez la porte de cette bâtisse Renaissance, édifiée en 1582 par les seigneurs d’Andlau… Vous entrez dans les coulisses d’un territoire. Notre exposition permanente vous donne les clefs pour comprendre le patrimoine de toute une région : ses villages comme des décors de cinéma – son architecture civile, fortifiée, religieuse – sa viticulture…

Place belle aux métiers, aux artisans et figures historiques locales : vous découvrez comment l’activité des hommes sur les matériaux qui les entourent – terre, bois, pierre – a façonné nos paysages d’Alsace et de l’autre rive du Rhin.

Sur 700 m², le parcours est interactif et sensoriel. Ici, pour découvrir, on touche les matériaux, on reconstruit les maisons à pans-de-bois, on reproduit les gestes du maître-verrier et du tailleur de pierre, on suit le chantier de construction d’un château fort… Une exploration active qui changera votre regard, fortement recommandée pour mieux apprécier vos balades aux alentours !

Saturday 14 May, 18:00

Push the door of this Renaissance building, built in 1582 by the lords of Andlau… You enter behind the scenes of a territory. Our permanent exhibition gives you the keys to understand the heritage of an entire region: its villages as well as its cinema scenery – its civil, fortified, religious architecture – its viticulture…

A beautiful place for local crafts, artisans and historical figures: you will discover how the activity of men on the materials that surround them – earth, wood, stone – has shaped our landscapes of Alsace and the other bank of the Rhine.

Over 700 m², the course is interactive and sensory. Here, to discover, we touch the materials, we reconstruct the half-timbered houses, we reproduce the gestures of the master glassmaker and the stonemason, we follow the construction site of a strong castle… An active exploration that will change your look, highly recommended to better enjoy your walks around!

Un dúo cuya música, como el encaje de papel, está afinada y cortada a cuatro manos. Un sinfín de piezas – melodías balcánicas, valses musettes a la francesa, jigs irlandeses, danzas suecas y composiciones originales – se encadenan para deleitar los oídos de los oyentes.

Sábado 14 mayo, 18:00

Place de la Mairie, 67140 ANDLAU 67140 Andlau Grand Est