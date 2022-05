Bal Italien Le Bal Pop’,Saint-Herblain (44), 12 juin 2022, .

Bal organisé dans le cadre du week-end autour du bal Italien avec stage d’accordéon diatonique, de chant et de danse autour du répertoire italien. Plus d’informations sur ce week-end : Réservations : Les voix s’harmonisent et épousent les mélodies de l’ »organetto » (accordéon diatonique) et de la guitare en chantant l’amour, le travail et l’espoir. Les pieds s’affolent dans des danses de rituels et de fête. Cela perpétue ainsi la transmission de ce riche répertoire qui est celui de la musique traditionnelle italienne et de ses danses. Un répertoire de musiques et chansons traditionnelles italiennes accompagné d’un bal. Venez danser et vibrer au rythme de musiques entraînantes et festives ! **Sa Dantza :** – Merca Diletti (accordéon diatonique / Chant) – Caroline Foulonneau (Chant / Percussions / danse) – Mauro Neroni (guitare / Chant) – Carla Santicchia (Chant / Danse) **Lieu : Bal Pop 91 Rte de Vannes, 44800 Saint-Herblain** **Entrée : 8€ (5€ pour les stagiaires)** *source : événement [Bal Italien](https://agendatrad.org/e/36510) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

