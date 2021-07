Marseille Barjac Café musical Bouches-du-Rhône, Marseille Bal Guinguette – CONCERT Barjac Café musical Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Barjac Café musical, le mardi 13 juillet à 20:00

CONCERT GUINGUETTE à la bonne franquette numéro 3 ! Ramène-toi avec Janice on se prend deux trois pastis. Pour écouter, te déhancher, chanter, marmonner dans la foule d’Edith Piaf, en prenant la Caravan manouche ou le A train d’Ella Fitgerald…. CORDES à QUATRE TÊTES : Manu Lepine à la guitare Nicolas Mouton à la guitare (aussi) François Devun au violon Juliette Towanda au chant

Entrée libre

♫♫♫ Barjac Café musical 21 Place de Lenche, 13002 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-07-13T20:00:00 2021-07-13T23:00:00

