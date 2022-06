Bal Guinguette au CEC Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-07-02 19:30:00 – 2022-07-02 23:30:00

Bouches-du-Rhône Afin de fêter tous et toutes ensemble la fin de cette belle année, nous vous convions à une soirée guinguette dans les allées du CEC !



Au programme : Bal moderne, DJ set, apéritif offert, auberge espagnol, foodtruck sucré et quelques surprises.



