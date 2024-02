Bal Glisse à Chaillot – Théâtre National de la Danse Chaillot – Théâtre National de la Danse Paris, samedi 17 février 2024.

Le samedi 17 février 2024

de 14h00 à 20h00

.Tout public. payant

Dès 6 ans

Patins personnels interdits, location obligatoire

Accès à la piste uniquement après réservation des patins en ligne

Location de patins : 4€ pour l’initiation à la Roller Dance / 8€ par session libre de 2h

Glisser en roller sur des sons hip-hop et afro-caribéens dans un haut lieu de la danse à Paris, c’est ce que propose Yes We Camp le samedi 17 février.

Au programme :

14h-15h : Initiation à la

Roller Dance par Laurence Sabas



15h-17h : Session piste libre #1



17h-17h45 : Table-ronde “Patinage à roulettes et roller au Trocadéro” par

Alexandre Chartier, Laurence Sabas et Sam Nieswizski



17h45-18h : Démo de Roller Dance par Laurence Sabas



18h-20h : Session piste libre #2



20h : Fin, reprise des rollers en location et évacuation de la piste

Les participant·es danseront sur des sons hip-hop et afro-caribéin de DJ Kakashi*

Avec qui ?

Le Flaneurz Roller

Skating Club

Alexandre Chartier fondateur et webmaster de Roller En Ligne,

magazine d’information sur le roller et le patin à roulettes.

Laurence Sabas est artiste Rollerdance, coach Roller Dance et

amie proche de Flaneurz RSC

Sam Nieswizski est historien du roller et auteur du livre

Rollermania.

Cet événement s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre Yes We Camp et

Chaillot – Théâtre national de la Danse, pour inventer de nouvelles manières

d’investir le théâtre et proposer des expériences inédites à vivre seul·e,

entre ami·e.s ou en famille.

Chaillot – Théâtre National de la Danse 1 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2023-2024/samedi-de-chaillot-yes-we-camp

