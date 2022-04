Bal Gascon Ordizan Ordizan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Ordizan

Bal Gascon Ordizan, 2 avril 2022, Ordizan. Bal Gascon à la salle des fêtes ORDIZAN Ordizan

2022-04-02 19:00:00 – 2022-04-02 à la salle des fêtes ORDIZAN

Ordizan Hautes-Pyrénées Ordizan Programme :

– 19h00 : bal des enfants

– 19h45 : démonstration de danses irlandaises

– 20h30 : bal Petite restauration et buvette sur place

Tarif réduit : 7€ – Plein tarif : 9e

Gratuit pour les enfants Vous êtes attendus nombreuses et nombreux a la salle de fêtes d’Ordizan au Bal Gascon organisé par la Calandreta de Bagneres de Bigorre avec Tshakabass +33 7 68 20 34 07 https://www.facebook.com/search/top?q=bal%20gascon%20ordizan Programme :

– 19h00 : bal des enfants

– 19h45 : démonstration de danses irlandaises

– 20h30 : bal Petite restauration et buvette sur place

Tarif réduit : 7€ – Plein tarif : 9e

Gratuit pour les enfants à la salle des fêtes ORDIZAN Ordizan

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Ordizan Autres Lieu Ordizan Adresse à la salle des fêtes ORDIZAN Ville Ordizan lieuville à la salle des fêtes ORDIZAN Ordizan Departement Hautes-Pyrénées

Ordizan Ordizan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ordizan/

Bal Gascon Ordizan 2022-04-02 was last modified: by Bal Gascon Ordizan Ordizan 2 avril 2022 Hautes-Pyrénées Ordizan

Ordizan Hautes-Pyrénées