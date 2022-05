Bal Gascon La Halle,Garlin (64)

La Halle, Garlin (64), le vendredi 3 juin à 20:00

Premier bal gascon organisé par l’APE des écoles primaire et maternelle de Garlin entrée dès 20h inititation aux danses gasconnes dès 20h30 Venez découvrir, profitez et dansez avec le groupe JEF ! petite restauration sur place ! *source : événement [Bal Gascon](https://agendatrad.org/e/36480) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Participation libre au chapeau

avec Orchestre JEF La Halle,Garlin (64) 3 place de la résistance La Halle, 64330 Garlin, France

2022-06-03T20:00:00 2022-06-03T00:00:00

