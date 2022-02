Bal gascon Foyer rural de Saint-Vincent de Paul,Saint-Vincent-de-Paul (40)

Foyer rural de Saint-Vincent de Paul, Saint-Vincent-de-Paul (40), le dimanche 27 mars à 15:00

**Bal gascon avec le groupe Lous Inagats.** Au programme : Musiques à danser. Répertoires de Gascogne, du Béarn, du Pays Basque et d’ailleurs… Rondeaux en chaine, rondeaux à 2, cercles circassiens, congos, mazurkas, bourrées à 2 ou 3 temps, scottishs, valses, polkas, branles, chapelloise, etc… De 15h00 à 15h30 : petite initiation danses traditionnelles. De 15h30 à 18h30 : bal gascon. Entrée : 5€. Gratuit pour les enfants moins de 18 ans. Buvette et vente pâtisseries, crêpes. Passe sanitaire, masque. *source : événement [Bal gascon](https://agendatrad.org/e/34720) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Lous Inagats
Foyer rural de Saint-Vincent de Paul, 90, Rue du Foyer, 40990 Saint-Vincent-de-Paul, France

2022-03-27T15:00:00 2022-03-27T18:30:00

