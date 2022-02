bal gascon breton salle le long de Garonne,Lormont (33)

bal gascon breton salle le long de Garonne,Lormont (33), 21 mai 2022, . bal gascon breton

salle le long de Garonne, Lormont (33), le samedi 21 mai à 20:30

Lo Lop e la Lèbre et Snog se partagent la scène en alternance. *source : événement [bal gascon breton](https://agendatrad.org/e/35469) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

prix libre

avec Lo Lop e La Lèbre et Snog salle le long de Garonne,Lormont (33) place Aristide Briand 33310 vieux Lormont salle le long de Garonne, 33310 Lormont, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T00:30:00

Détails Autres Lieu salle le long de Garonne,Lormont (33) Adresse place Aristide Briand 33310 vieux Lormont salle le long de Garonne, 33310 Lormont, France lieuville salle le long de Garonne,Lormont (33)

salle le long de Garonne,Lormont (33) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//