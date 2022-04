Bal gascon avec possibilité de repas Eugénie-les-Bains, 7 mai 2022, Eugénie-les-Bains.

Bal gascon avec possibilité de repas Eugénie-les-Bains

2022-05-07 19:00:00 – 2022-05-07

Eugénie-les-Bains Landes Eugénie-les-Bains

EUR 7 15 La Gym Eugénoise vous propose de se retrouver autour d’une soirée conviviale. Elle vous a concocté une soirée aux petits oignons (fallait bien après plus de 2ans sans) avec un bal gascon (à 21h). Vous pourrez aussi si vous le souhaitez profiter du bon repas (à 19h) composé de macédoine de légumes, rôti de porc d’un producteur local, ratatouilles, pâtisserie maison, vin et café compris.

Mais quel programme ! Alors vite on prend son téléphone et on réserve!

+33 6 78 28 01 12

dernière mise à jour : 2022-04-01 par OT Aire sur l’Adour