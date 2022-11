Bal FORRÓ Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Bal FORRÓ Villeneuve-sur-Lot, 19 décembre 2022, Villeneuve-sur-Lot. Bal FORRÓ

3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

2022-12-19 20:00:00 – 2022-12-19 23:00:00 Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-Garonne EUR 0 0 C’est l’occasion de pratiquer ou découvrir le Forro (danse brésilienne) dans une atmosphère conviviale et bienveillante ! C’est l’occasion de pratiquer ou découvrir le Forro (danse brésilienne) dans une atmosphère conviviale et bienveillante ! +33 6 79 66 95 30 Café Cantine Café cantine

Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Bal FORRÓ Villeneuve-sur-Lot 2022-12-19 was last modified: by Bal FORRÓ Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 19 décembre 2022 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne