Salle des Fêtes Fives, le samedi 26 mars à 19:30

Le Forro est au Brésil ce que le Folk est à l’Europe. Il peut se danser “collé-serré” ou tout simplement “dois pra là, dois pra cà”. Il y a aussi ceux qui font des acrobaties impressionnantes ! Profitez des danseurs de la compagnie, qui seront là pour vous accompagner dans vos premiers pas de forro. En première ligne pour l’initiation à la danse, Cacau Moutinho, professeur de Forro, pour une entrée sur la piste chaloupée. Zeu Azevedo et sa bande vous feront tourner, sauter, transpirer. DJ Thiago Lima vous enverra les meilleurs sons des bals funk cariora, venus directement des favelas de Rio de Janeiro. Surtout n’oubliez pas votre tenue de rechange, car avec la quadrilha, ce tourbillon effréné, vous ne saurez plus si vous dansez, si vous riez…Mais vous saurez que vous êtes bien trempés ! En collaboration avec la Cie Biscoitinho Avec Zeu Azevedo & Banda, DJ Thiago Lima et Cacau Moutinho Infos : baf.lille.fr 03 20 49 55 76 Les Bals à Fives reviennent avec un Bal Forro Funk aux couleurs du Brésil Salle des Fêtes Fives 91 rue de lannoy lille fives Lille Fives Nord

2022-03-26T19:30:00 2022-03-26T23:00:00

