**13 MAI Mas du sauvage st Laurent des arbres 30126 chez Céline**: Bal 13 MAI mas du sauvage 20h Concert Forro de 4 tokes / jusqu’ à minuit avec DJ Dime. 4 h de Bal chemin du sauvage, route de Laudun 30126 **Saint-laurent-des-arbres.** En intérieur magnifique salle de danse avec parquet. Pas de restauration pas de bar. Dodo sur place en autonomie, camping car ou tente . au bord des vignes. Le mas du sauvage Céline Magrini et les artistes qui se présente en ces lieux ont a cœur de faire vivre la culture sans pass. Découvrir le groupe : https://www.facebook.com/forrode4tokes *source : événement [BAL Forro Avec le groupe Forro de 4 tokes](https://agendatrad.org/e/36400) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

12€

