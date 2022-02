Bal Folklorique Salle devosge,5 Rue Devosge,Dijon (21), 26 février 2022, .

On vous l’avait dit, les Compagnons du Bareuzai ont pleins de projets dans leurs chaussettes et pour le premier de 2022, on se retrouve le 26 février pour notre bal folk! Vous avez envie d’apprendre quelques pas de danse pour être à l’aise sur la piste ? Nous vous donnons rendez-vous à 16h00 pour une initiation. Et pour le reste, c’est à 20h30 que ça se passe pour danser avec :- Les Sorciers Vaudoux- Les P’tits de la Chouette- Les Pieds Plats Concernant les mesures sanitaires, nous respecterons bien sûr les consignes qui seront en vigueur à cette date. PS: On a bien sûr hâte de vous retrouver pour danser tous ensemble comme on aime! *source : événement [Bal Folklorique](https://agendatrad.org/e/35427) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

6€

avec Les Pieds Plats, Les p’tits de la chouette et Sorciers Vaudoux

