Bal Folk Tracy-le-Mont, 4 février 2023, Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont.

Bal Folk

587 Rue Roger Salengro Tracy-le-Mont Oise

2023-02-04 20:30:00 – 2023-02-04 01:00:00

Tracy-le-Mont

Oise

Tracy-le-Mont

0 0 Les Élèves de l’Atelier Musical de l’Oise feront l’ouverture du bal puis Air de Famille (Chants et Danses de France) poursuivra la soirée et pour finir Philippe Plard enflammera la piste !

Venez nombreux passer une soirée dans la joie et la convivialité.

Même si vous ne connaissez pas les danses, n’hésitez pas, elles sont faciles à apprendre, faites pour le plaisir des danseurs, et l’ambiance devient très vite tonique et chaleureuse.

Petite restauration sur place :

– soupe (faite par La Virevolte)

– crêpes

– quiches, cakes, .. et autres gâteaux confectionnés par nos adhérents

Et boissons :

– bière de la brasserie St-Médard de Compiègne

– cidre et jus de pomme bio de la Ferme des Charmettes

– jus d’orange bio, eau

la-virevolte@hotmail.fr +33 6 89 09 17 30 https://la-virevolte.wixsite.com/la-virevolte

LA VIREVOLTE

Tracy-le-Mont

