Bal Folk Tournon-d’Agenais Tournon-d'Agenais Tournon-d'Agenais Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Tournon-d'Agenais

Bal Folk Tournon-d’Agenais, 21 janvier 2023, Tournon-d'Agenais Tournon-d'Agenais. Bal Folk Salle des fêtes Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne

2023-01-21 – 2023-01-21 Tournon-d’Agenais

Lot-et-Garonne Tournon-d’Agenais EUR 5 15 Adansonia, Loop Trad Emmaüs vous proposent un bal folk.

18h : initiation

19h30 : repas végan

21h : bals Adansonia, Loop Trad Emmaüs vous proposent un bal folk.

18h : initiation

19h30 : repas végan

21h : bals +33 6 63 94 89 76 Adansonia

Tournon-d’Agenais

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Tournon-d'Agenais Autres Lieu Tournon-d'Agenais Adresse Salle des fêtes Tournon-d'Agenais Lot-et-Garonne Ville Tournon-d'Agenais Tournon-d'Agenais lieuville Tournon-d'Agenais Departement Lot-et-Garonne

Bal Folk Tournon-d’Agenais 2023-01-21 was last modified: by Bal Folk Tournon-d’Agenais Tournon-d'Agenais 21 janvier 2023 Lot-et-Garonne Salle des fêtes Tournon-d'Agenais Lot-et-Garonne Tournon-d'Agenais Tournon-d'Agenais, Lot-et-Garonne

Tournon-d'Agenais Tournon-d'Agenais Lot-et-Garonne