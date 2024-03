Bal folk Thézéa Balèti Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence, jeudi 4 avril 2024.

Danse folk et musique trad’ sont les deux passions de Théo et Lizéa qui forment Thézéa, un groupe de musique de bal folk.

La rencontre de l’accordéon chromatique de Théo, et de la flûte traversière et de la voix de Lizéa s’est faîte dans les bœufs de fin de soirées des bals, lors d’une nuit fraîche nuit de festival folk dans la Drôme.



Désormais amis dans la vie, Théo et Lizéa forment un groupe de musique trad-actuelle au répertoire musical néo-trad’. Puisant dans les musiques traditionnelles pour l’inspiration, leurs compositions font la part belle aux paroles modernes.



Dans la musique folk proposée par Thézéa, peu importe le genre, chacune et chacun est encouragé à expérimenter les deux rôles, guider et suivre (d’ailleurs une de nos scottishs en parle). Nous militons pour un bal folk inclusif où les danses sont dégenrées, bref qui nous ressemble.



Parce qu’il n’y a pas de plaisir sans cadre bienveillant, nous avons aussi à cœur d’être les porte-paroles d’une culture du bal folk où le consentement est replacé au centre de la danse. Oser inverser les rôles, être là où on ne nous attends pas, c’est le crédo de Thézéa ! .

Début : 2024-04-04 20:30:00

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur programmationle3c@gmail.com

