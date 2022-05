BAL FOLK / THE BRITCHES VA VOUS FAIRE DANSER ! Passerelle de Soubise Lille Catégories d’évènement: Lille

le samedi 25 juin à Passerelle de Soubise

A partir de 17h15 : Initiation aux danses irlandaises 18h45 à 20h : 1er set du bal Folk 20h45 à 21h45 : on remet ça pour un deuxième set ! Bar et petite restauration proposés par le CABB GRATUIT – En extérieur : passerelle de Soubise, quai Géry Legrand Bus 18 – arrêt piscine Max Dormoy Métro L2 : station Bois Blancs infos : [contact@cabb-lille.fr](mailto:contact@cabb-lille.fr) – 03 20 86 25 7

Bal gratuit en extérieur

Groupe originaire de Lille, The Britches propose des concerts de musique celtique irlandaise. L’association ” Join The Craic ” proposera une initiation aux danses traditionnelles. Passerelle de Soubise Quai Géry legrand Lille Bois-Blancs Nord

