Bal Folk Solidarité Ukraine Place du 14 Juillet,La Couronne (16), 13 mai 2022, .

Bal Folk Solidarité Ukraine

Place du 14 Juillet, La Couronne (16), le vendredi 13 mai à 20:30

Une douzaine d’associations et de groupes trad’ de Charente se sont fédérés pour co-organiser à l’initiative de Trad en 16 un bal folk de soutien au peuple ukrainien. Le monde folk charentais ne pouvant rester à l’écart du drame humain qui se joue à trois heures d’avion de la Charente, ces associations ont décidé d’apporter leur pierre à l’édifice solidaire qui se construit jour après jour. Sont actives dans cet événement : Trad en 16, Carantam, les Rabalbots, Los Vironaires, Temps Danse Folk, Isla, le Cercle des Jeunes de Montignac, Foulpougne Festival, Balrousse, l’Amicale des Bretons de la Charente, la Ronde des Fins Bois, les groupes de danseurs de Bioussac, Saint-Michel, Ruelle et Confolens. Le bal folk se déroulera vendredi 13 mai, à partir de 20h30, à la salle des fêtes de La Couronne (sud d’Angoulême). En présence des familles ukrainiennes arrivées et hébergées à La Couronne et autour. Animation du bal folk par Tire Pousse et Cie, les Rabalbots, l’Atelier de Trad en 16, le Quatuor Grollier et le Trio Folk’en Bulles. *source : événement [Bal Folk Solidarité Ukraine](https://agendatrad.org/e/36411) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

entrée libre, dons libres

organisé par Trad en 16

Place du 14 Juillet,La Couronne (16) Salle des fêtes Place du 14 Juillet, 16400 La Couronne, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T00:30:00