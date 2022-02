Bal folk solidaire Salle des fêtes,Civrieux-d’Azergues (69)

Bal folk solidaire Salle des fêtes,Civrieux-d’Azergues (69), 5 mars 2022, . Bal folk solidaire

Salle des fêtes, Civrieux-d’Azergues (69), le samedi 5 mars à 20:00

**BAL FOLK SOLIDAIRE** **Salle des fêtes** **CIVRIEUX D’AZERGUES 69** Avec **-** **UN AIR de BAL et DUO MODUS -** **Atelier initiation aux danses traditionelles dès 18 H** – Organisé par les associations Effervescence et le foyer d’acceuil de Civrieux au profit des personnes en difficulté – – Et parrainé par l’association Danses de France et d’ailleurs à Gleizé 69400 – *source : événement [Bal folk solidaire](https://agendatrad.org/e/35480) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10 euros

organisé par Danses de France et d’ailleurs 69400 Gleizé Salle des fêtes,Civrieux-d’Azergues (69) Salle des fêtes Salle des fêtes, 69380 Civrieux-d’Azergues, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:00:00 2022-03-05T00:00:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes,Civrieux-d'Azergues (69) Adresse Salle des fêtes Salle des fêtes, 69380 Civrieux-d'Azergues, France lieuville Salle des fêtes,Civrieux-d'Azergues (69)

Salle des fêtes,Civrieux-d'Azergues (69) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//