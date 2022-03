bal folk solidaire Salle Coeur de Mérande,Chambéry (73)

bal folk solidaire Salle Coeur de Mérande,Chambéry (73), 26 mars 2022, . bal folk solidaire

Salle Coeur de Mérande, Chambéry (73), le samedi 26 mars à 20:00 12 euros

avec Gabriel, Géométrie Variable, La Boite à Boutons et Serge & Co Salle Coeur de Mérande,Chambéry (73) 6, Avenue Docteur Desfrançois Salle Coeur de Mérande, 73000 Chambéry, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T00:00:00

Détails Autres Lieu Salle Coeur de Mérande,Chambéry (73) Adresse 6, Avenue Docteur Desfrançois Salle Coeur de Mérande, 73000 Chambéry, France lieuville Salle Coeur de Mérande,Chambéry (73)

Salle Coeur de Mérande,Chambéry (73) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//