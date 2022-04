bal folk solidaire Le Point Commun,Tournon-sur-Rhône (07)

bal folk solidaire Le Point Commun,Tournon-sur-Rhône (07), 6 mai 2022, . bal folk solidaire

Le Point Commun, Tournon-sur-Rhône (07), le vendredi 6 mai à 19:00

Soirée solidaire au profit de Réseau d’Education Sans Frontière. Ouverture des portes à 19h. Petite restauration. Au programme: – Chants occitans avec Huguette Betton et Patrick Chanal – Chants irlandais – Bal Folk avec “Rue de la Soif” *source : événement [bal folk solidaire](https://agendatrad.org/e/36471) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10

avec Rue de la soif Le Point Commun,Tournon-sur-Rhône (07) 2 Ave jean Jean Jaurès Le Point Commun, 07300 Tournon-sur-Rhône, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T19:00:00 2022-05-06T23:00:00

Détails Autres Lieu Le Point Commun,Tournon-sur-Rhône (07) Adresse 2 Ave jean Jean Jaurès Le Point Commun, 07300 Tournon-sur-Rhône, France lieuville Le Point Commun,Tournon-sur-Rhône (07)

Le Point Commun,Tournon-sur-Rhône (07) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//