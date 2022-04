Bal Folk Salle René Rieux,Millau (12)

En clôture de **la Fiesta Lélé** **Un Grand Bal folk** avec en première partie à 20H30 des chansons à danser (Social Club UKU et ses invités, les Berges folles, Alizar). suivi à 21H30 du Bal animé par **Vira-Solelh** (accordéon diatonique, violon, vielle éléctro, cornemuse, ukulélé, cabrette). Musique , Chants d’ Occitanie et compositions. Au programme d**e la Fiesta Lélé dans la Cour du CREA** -18H **les Ukulélés** chantent et vous font chanter – 19H30 **Repas partagé** – 20H30 **Bal** Contact : 06 15 11 69 62 Buvette sur place . participation au chapeau. *source : événement [Bal Folk](https://agendatrad.org/e/36452) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec Vira-Solelh Salle René Rieux,Millau (12) Place des Halles Salle René Rieux, 12100 Millau, France

