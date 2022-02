Bal Folk Salle Polyvalente,Saint-Martin-la-Pallu (86)

Bal Folk Salle Polyvalente,Saint-Martin-la-Pallu (86), 9 avril 2022, . Bal Folk

Salle Polyvalente, Saint-Martin-la-Pallu (86), le samedi 9 avril à 21:00

L’association **Eula’vie** organise un bal folk le samedi 09 avril 2022 à la salle des fêtes de VENDEUVRE DU POITOU. Le bal sera animé par les groupes Récréation et Brabant. Les bénéfices de la soirée seront reversés à l’association **Eula’vie**. Cette dernière a pour but d’améliorer le quotidien des enfants porteurs du syndrôme d’Aicardi Goutière. Infos pratiques : Entrée à partir de 21h : 8€ – gratuit pour les enfants de -12 ans Pass sanitaire obligatoire conformément aux directives gouvernementales en vigueur. Contacts : EULA’VIE : Claire PICHARD-MONDEJAR, présidente – 06.11.36.00.89 asso.eulavie@gmail.com *source : événement [Bal Folk](https://agendatrad.org/e/35583) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8€

avec Brabant et Récréation Salle Polyvalente,Saint-Martin-la-Pallu (86) 7 rue Margueritte Yourcenar Salle Polyvalente, 86380 Saint-Martin-la-Pallu, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T21:00:00 2022-04-09T01:00:00

Détails Autres Lieu Salle Polyvalente,Saint-Martin-la-Pallu (86) Adresse 7 rue Margueritte Yourcenar Salle Polyvalente, 86380 Saint-Martin-la-Pallu, France lieuville Salle Polyvalente,Saint-Martin-la-Pallu (86)

Salle Polyvalente,Saint-Martin-la-Pallu (86) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//