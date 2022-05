Bal Folk Salle des fêtes,Saint-Symphorien-de-Mahun (07)

Bal Folk Salle des fêtes,Saint-Symphorien-de-Mahun (07), 18 juin 2022, . Bal Folk

Salle des fêtes, Saint-Symphorien-de-Mahun (07), le samedi 18 juin à 19:00

Sur les musiques du groupe **Bèlao bé**: *Composé de neuf musicien-ne-s, (issus du trad mais pas que…..) leurs Clarinette, saxo, pecussions, flûte, diatos, guitare sèche et électrique, piano, basse… et voix vous délieront les jambes jusqu’au bout de la nuit.* *Valses, scottishs, mazurkas succéderont à des danses collectives comme le cercle circassien ou la chappeloise.* Avec des intermedes “musique du monde” Repas partagé à partir de 19h00. **Novice ou habitué-e du parquet, venez danser avec nous !** *source : événement [Bal Folk](https://agendatrad.org/e/36404) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec Bèlao bé Salle des fêtes,Saint-Symphorien-de-Mahun (07) 07290 Saint-Symphorien-de-Mahun, France Salle des fêtes, 07290 Saint-Symphorien-de-Mahun, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T19:00:00 2022-06-18T00:30:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes,Saint-Symphorien-de-Mahun (07) Adresse 07290 Saint-Symphorien-de-Mahun, France Salle des fêtes, 07290 Saint-Symphorien-de-Mahun, France lieuville Salle des fêtes,Saint-Symphorien-de-Mahun (07)

Salle des fêtes,Saint-Symphorien-de-Mahun (07) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//