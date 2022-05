Bal Folk Salle des fêtes,Saint-Léger-la-Montagne (87)

Bal Folk Salle des fêtes,Saint-Léger-la-Montagne (87), 25 septembre 2022, . Bal Folk

Salle des fêtes, Saint-Léger-la-Montagne (87), le dimanche 25 septembre à 15:00

Journée d’animation de l’association Team Monts Trail .Le matin: Randonnée et Trail.Repas partagé à 13h. Bal folk à 15h animé par le groupe **Des Fourmis dans les** **Pieds**,entrée payante.Contact pour le trail: 0679325087, pour la randonnée et bal: annie.jacquemain@gmail.com *source : événement [Bal Folk](https://agendatrad.org/e/36240) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

payante

avec Des Fourmis dans les pieds Salle des fêtes,Saint-Léger-la-Montagne (87) Le Bourg Salle des fêtes, 87340 Saint-Léger-la-Montagne, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-25T15:00:00 2022-09-25T19:00:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes,Saint-Léger-la-Montagne (87) Adresse Le Bourg Salle des fêtes, 87340 Saint-Léger-la-Montagne, France lieuville Salle des fêtes,Saint-Léger-la-Montagne (87)

Salle des fêtes,Saint-Léger-la-Montagne (87) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//