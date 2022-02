Bal Folk Salle des fêtes,Jallais (49)

Bal Folk Salle des fêtes,Jallais (49), 12 mars 2022, . Bal Folk

Salle des fêtes, Jallais (49), le samedi 12 mars à 19:30

Scène ouverte, deux groupes vont animer la soirée (le groupe de la Berouette et un autre groupe en cours de confirmation). Buffet et buvette Projet organisé par des jeunes de 18 à 20 ans avec pour objectif de dynamiser leur territoire rural. *source : événement [Bal Folk](https://agendatrad.org/e/35585) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Prix libre

avec La Berouette Salle des fêtes,Jallais (49) Salle des fêtes, 49510 Jallais, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T19:30:00 2022-03-12T23:30:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes,Jallais (49) Adresse Salle des fêtes, 49510 Jallais, France lieuville Salle des fêtes,Jallais (49)

Salle des fêtes,Jallais (49) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//