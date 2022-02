Bal folk Salle des fêtes,Gondecourt (59)

Bal folk organisé par l’aumônerie de Gondecourt en partenariat avec une association d’étudiants infirmiers qui part au Sénégal. Une collecte de matériel médical se tiendra sur place. Pour tout renseignements contacter : Mathieu Verschilde au 0766376313 ou par mail : aumônerie.carembault@lille.catholique.fr *source : événement [Bal folk](https://agendatrad.org/e/35350) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

7 euros ou 5 si réservation

