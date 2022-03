Bal Folk Salle des fêtes,Colombiers (86), 7 avril 2022, .

Après deux années sans événement festif, quel bonheur pour la Boit’Afolk de renouer avecle bal ; ce premier bal folk de l’année sera animé avec talent et énergie par Rémi Geffroy,musicien accordéoniste et compositeur de renom. Après deux années sans événement festif, quel bonheur pour la Boit’Afolk de renouer avec le bal ; ce premier bal folk de l’année sera animé avec talent et énergie par Rémi Geffroy, musicien accordéoniste et compositeur de renom. Cette soirée festive clôturera deux jours de stage d’accordéon diatonique animé également par Rémi Geffroy (voir article précédent de ce blog). Originaire du Sud, Rémi parcourt en solo et en groupe la France et l’Europe. Son style, très personnel, allie musiques traditionnelles, jazz et classiques. Ses compositions originales invitent à la danse, à la rêverie et à l’écoute ; elles témoignent avec brio du caractère vivant et actuel de la musique traditionnelle. Une vraie rencontre, un généreux partage entre le musicien Rémi Geffroy et les danseurs, les énergies se croisent et s’intensifient tout au long du bal. Quelle belle opportunité pour s’évader, faire le plein d’énergie positive et retrouver le bonheur de partager les danses. Salle des fêtes de Colombiers (86) le jeudi 7 avril à partir de 20h30. Entrée avec participation libre. *source : événement [Bal Folk](https://agendatrad.org/e/35808) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Salle des fêtes, 86490 Colombiers, France



