salle des fêtes, Abainville (55), le samedi 12 mars à 21:00

Après une nouvelle pause forcée de deux mois à cause de la pandémie, le GROUPE SANS GAIN sera heureux de débuter l’année 2022 à ABAINVILLE ce 12 mars dans le cadre de la St Patrick. Autant dire que les danses celtiques auront la priorité, même si, comme d’habitude, le groupe glissera au répertoire quelques danses d’ailleurs qui sauront mettre l’ambiance recherchée. *source : événement [bal folk](https://agendatrad.org/e/35384) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10€

