**Atelier** **Folk en famille** à partir de **16h30** avec **TIOV** restauration sur place – **Fouées** – **Bal Folk** à **20h30** avec **Tradimusance** et à **22h30** avec **Les Branchéfolks** **Salle de fêtes à Jarzé Louis Touchet** Organisé par l’association Folk Chaum’Pas Contact Pierrette : 06 89 93 27 79 *source : événement [Bal folk](https://agendatrad.org/e/35256) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8 €

