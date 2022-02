Bal folk Salle des Fêtes de Marcy l’Etoile,Marcy l’Etoile (69)

Salle des Fêtes de Marcy l'Etoile, Marcy l'Etoile (69), le samedi 5 mars à 20:30

Traditionnel bal folk de la Tourbillante animé par son Grand Orchestre et Marie-Odile à l’explication des danses : un très bon moment pour petits et grands dans une ambiance familiale et très conviviale. *source : événement [Bal folk](https://agendatrad.org/e/33924) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

5 euros

5 euros

avec Le Grand Orchestre de la Tourbillante

2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T00:30:00

