bal folk salle des fêtes de Gouraincourt,Longwy (54)

bal folk salle des fêtes de Gouraincourt,Longwy (54), 2 avril 2022, . bal folk

salle des fêtes de Gouraincourt, Longwy (54), le samedi 2 avril à 20:00

Le Groupe Sans Gain est heureux d’animer un bal folk à Longwy au profit de la classe de sa présidente qui souhaite organiser une mini classe de découverte avec ses élèves. Nous espérons que nos fans seront nombreux à faire le déplacement pour soutenir cette belle action pédagogique. Evidemment le groupe donnera selon son habitude le meilleur de lui-même et, comme a pu l’apprécier le nombreux public d’Abainville, présentera un répertoire enrichi de plusieurs compositions réalisées pendant cette longue période de repos forcé. La vie reprend peu à peu. C’est le moment de sortir de son hibernation. Attention ! le bal débutera à 20h, mais vous aurez toujours 4h de bonheur. Les portes ouvriront dès 18h pour ceux qui voudront avoir de bonnes places et déguster les véritables “knacks” alsaciennes. *source : événement [bal folk](https://agendatrad.org/e/35888) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10€

avec Groupe sans gain salle des fêtes de Gouraincourt,Longwy (54) 3 Rue Edouard Dreux salle des fêtes de Gouraincourt, 54400 Longwy, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:00:00 2022-04-02T00:00:00

Détails Autres Lieu salle des fêtes de Gouraincourt,Longwy (54) Adresse 3 Rue Edouard Dreux salle des fêtes de Gouraincourt, 54400 Longwy, France lieuville salle des fêtes de Gouraincourt,Longwy (54)

salle des fêtes de Gouraincourt,Longwy (54) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//