salle de la Libération, Villars (42), le samedi 2 avril à 15:00

de 15h à 18h / stage de valses asymétriques animé par Gérard Godon à 21h Bal avec PARASOL et Les Filles D’en Haut Inscriptions pour le stage Marie tel 0605047490 Emmanuelle mail marsal.emmanuelle@orange.fr *source : événement [Bal Folk](https://agendatrad.org/e/35738) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

bal 12€ – stage 20€

organisé par Danses sans Frontières salle de la Libération,Villars (42) 3, Rue de l’Hôtel de ville salle de la Libération, 42390 Villars, France

