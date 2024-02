Bal Folk Rosay-sur-Lieure, samedi 6 avril 2024.

Bal Folk Rosay-sur-Lieure Eure

L’association Haugr avec le soutien de la commune de Rosay sur Lieure organise un bal folk animé par le groupe « De Circonstance » Jean-Pierre à l’accordéon diatonique, Philippe à la guitare et Sylvie à l’apprentissage des danses vont vous enchanter par leur énergie et leurs danses variées !

Au rythme de leurs instruments, nous évoluerons sur le parquet de la salle des fêtes de Rosay-sur-Lieure avec des danses traditionnelles comme les polkas, valses, scottishs, bourrées, mazurkas, cercles circassiens et d’autres danses que Sylvie nous fera découvrir pendant le bal…

Vous ne connaissez pas du tout les danses traditionnelles? Venez avant le bal en apprendre quelques unes lors d’un atelier d’initiation animé par Sylvie de 17h30 à 19h, également à la salle des fêtes.

La musique, la danse et votre présence seront les meilleurs ingrédients pour une belle soirée chaleureuse et conviviale …. Nous vous attendons nombreux !

Possibilité de rester manger entre l’atelier et le bal (apporter repas et couverts).

Renseignements 06 86 60 93 59

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 17:30:00

fin : 2024-04-06 19:00:00

Rue des Écoles

Rosay-sur-Lieure 27790 Eure Normandie

L’événement Bal Folk Rosay-sur-Lieure a été mis à jour le 2024-01-01 par Office de Tourisme Lyons Andelle