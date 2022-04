Bal folk précédé d’une initiation aux danses Salle Tassencourt,7b rue Pierre Lescot,78000 Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Bal folk précédé d’une initiation aux danses Salle Tassencourt,7b rue Pierre Lescot,78000 Versailles, 30 avril 2022, Versailles. Bal folk précédé d’une initiation aux danses

Salle Tassencourt, 7b rue Pierre Lescot, 78000 Versailles, le samedi 30 avril à 17:00

L’association Bal en Soir vous propose de participer à son bal folk : danses traditionnelles revisitées avec de nombreux danseurs et groupes de musique en live Cours d’initiation (17h-18h30) le jour même à la maison de quartier de Clagny-Glatigny. Bal de 19h à 23h30 dans la salle Tassencourt. Plus d’information sur [https://balensoir.fr/](https://balensoir.fr/nos-evenements/bals-2021/bal-du-20-novembre-2021/)

cours de danse : 6€ (4€ tarif réduit) ; pour le bal, en prévente : 10€ (plein tarif), 7€ (tarif réduit, dont Versaillais, étudiants …), 3€ (10-18 ans), gratuit (-10 ans). Les tarifs sont majorés de 2€ en vente sur place le jour même

L’association Bal en Soir vous propose de participer à son bal folk précédé d’une initiation : danses traditionnelles revisitées avec de nombreux danseurs et groupes de musique en live. Salle Tassencourt,7b rue Pierre Lescot,78000 Versailles 7 bis rue Pierre Lescot, 78000 Versailles Versailles Clagny Glatigny Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T17:00:00 2022-04-30T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Salle Tassencourt,7b rue Pierre Lescot,78000 Versailles Adresse 7 bis rue Pierre Lescot, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Salle Tassencourt,7b rue Pierre Lescot,78000 Versailles Versailles Departement Yvelines

Salle Tassencourt,7b rue Pierre Lescot,78000 Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Bal folk précédé d’une initiation aux danses Salle Tassencourt,7b rue Pierre Lescot,78000 Versailles 2022-04-30 was last modified: by Bal folk précédé d’une initiation aux danses Salle Tassencourt,7b rue Pierre Lescot,78000 Versailles Salle Tassencourt,7b rue Pierre Lescot,78000 Versailles 30 avril 2022 78000 Versailles Versailles 7b rue Pierre Lescot Salle Tassencourt Versailles

Versailles Yvelines