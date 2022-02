Bal folk pour enfants Maison de quartier de Porchefontaine,salle Delavaud,Versailles (78), 2 avril 2022, .

Bal folk pour enfants

Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78), le samedi 2 avril à 17:30

A l’occasion du festival jeune public du quartier de Porchefontaine le Baz’Arts des Mômes, Bal en Soir propose 2 heures de musique et de danses à destination des enfants, adolescents et de leurs parents. Des musiciens (Cécile à l’alto, Alexandra au violon, Jean au bouzouki) proposeront diverses danses très faciles à apprendre, issues de nos terroirs. Il y aura des danses en groupe (rondes, chaînes, comme pour les danses bretonnes) et des danses à deux (bourrée du Berry, galop nantais, polka, etc.). Chacun sera libre de danser une ou plusieurs danses, selon ses envies ! *** Questions pratiques ***L’entrée est gratuite, avec libre participation aux frais Nous conseillons à chacun de venir avec une tenue confortable et une bouteille d’eau pour se désaltérer. A partir de quel âge ? Pour danser, il suffit de savoir marcher !Nous serons attentifs à la sécurité des petits, mais nous demandons aux parents de veiller sur les plus jeunes, notamment lorsque nous annoncerons des danses rapides. N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions, à contact@balensoir.fr ou au 06 72 21 72 63. *** Accès à la salle ***Le bal aura lieu à la Maison de quartier de Porchefontaine, 86 rue Yves Le Coz, à Versailles, dans la salle Delavaud (accès par l’arrière de la maison de quartier). Accès en transports : RER C, Bus 171 (arrêt Porchefontaine). En voiture : accès au parking (payant jusqu’à 19h) au niveau du 20 rue Coste. Pensez aussi au covoiturage : nous vous proposons un service de mise en contact gratuit sur notre site [www.balensoir.fr](http://www.balensoir.fr/?fbclid=IwAR3yPlH2iE77r_eGJ6Zo6Z9aJmCzTmwWnO5GxWm0OrFU5tHTdrPsfDqg3MI) *source : événement [Bal folk pour enfants](https://agendatrad.org/e/35554) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Prix libre

avec Cécile (alto), Alexandra (violon), Jean (bouzouki)

Maison de quartier de Porchefontaine,salle Delavaud,Versailles (78) 86, Rue Yves le Coz Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, 78000 Versailles, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T17:30:00 2022-04-02T19:30:00