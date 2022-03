Bal Folk Place du Teil,Le Monastier-Pin-Moriès (48)

Place du Teil, Le Monastier-Pin-Moriès (48), le samedi 12 mars à 20:30

François HEIM à l’accordéon diatonique, Matthieu MÉDOC aux percussions et Guillaume GROULARD en montreur de danses, nous emporteront dans un monde de danses et de musiques issues d’un croisement de l’Orient et de l’Occident, d’une Europe aux traditions inépuisables. Ils joueront un répertoire de compositions originales et d’arrangements audacieux autour de thèmes Trad revivifiés. Ce bal Folk sera à dominante néo Trad avec une touche particulièrement balkanique dans une proportion ajustée sur mesure, avec Guillaume, le “montreur de danses”. Tout au long de la soirée, s’alterneront scottish, valse, mazurka, cercle circassiens, bourrée, hora, lesnoto, racenista. *source : événement [Bal Folk](https://agendatrad.org/e/35698) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8 € gratuit – de 16 ans

avec François Heim, Matthieu Médoc Place du Teil,Le Monastier-Pin-Moriès (48) Salle Colucci Place du Teil, 48100 Le Monastier-Pin-Moriès, France

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T00:30:00

