Bal folk PLace de La Mairie,Lasalle (30)

Bal folk PLace de La Mairie,Lasalle (30), 27 mai 2022, . Bal folk

PLace de La Mairie, Lasalle (30), le vendredi 27 mai à 22:00

Après le dernier documentaire de la soirée vers 22h, Terra Poética enflamera la place du village! Terra Poética Une épopée de notes amoureuses pour s’envoler en danse, en musique, en chanson. 5 musiciens, Un voyage Vers les contrées poétiques d’un temps imaginaire et sauvage… Un répertoire de traditionnels du monde et de compos à danser ou à écouter: Mazurka, valse à 5 temps, chapeloise, rondeau, scottish-valse, polka, gavotte du sud… c’est l’heure de la danse, vous allez faire vibrer la place!! *source : événement [Bal folk](https://agendatrad.org/e/36528) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

avec Terra Poêtica PLace de La Mairie,Lasalle (30) 81, Rue de la Place PLace de La Mairie, 30460 Lasalle, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-27T22:00:00 2022-05-27T02:00:00

Détails Autres Lieu PLace de La Mairie,Lasalle (30) Adresse 81, Rue de la Place PLace de La Mairie, 30460 Lasalle, France lieuville PLace de La Mairie,Lasalle (30)

PLace de La Mairie,Lasalle (30) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//