Bal Folk Parvis de la Grange aux Dîmes, Soulaines-sur-Aubance (49), samedi 25 mai 2024.

Bal Folk avec CLAM et Gabriel Lenoir Samedi 25 mai, 20h30 Parvis de la Grange aux Dîmes, Soulaines-sur-Aubance (49) 8

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-26T00:30:00+02:00

Fin : 2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-26T00:30:00+02:00

L’atelier « Danse Trad' » animé par « Bulles de Bal » à Soulaines, dans le cadre de l’ACIC, organise un bal-folk le samedi 25 mai à * »La Grange aux Dîmes ». L’invité principal n’est autre que le violoniste/violoneux Gabriel Lenoir, qui partagera la scène avec le groupe local « CLAM ». Gabriel est aujourd’hui l’une des figures majeures des musiques traditionnelles et du répertoire du violon populaire en France. De bal en concert, seul, comme ce soir, en petite formation comme avec « Shillelagh » ou en « big-band » comme avec « La Cuivraille » ou « Envoyez les violons, son talent et son enthousiasme sont contagieux. Le groupe « CLAM », lui, est né au printemps 2023 à la confluence imaginaire du Layon, de l’Aubance et de la Mayenne : son répertoire s’enrichit au fil des rencontres et de l’inspiration (les compositions flirtent de plus en plus allègrement avec le pur « trad' »)… « CLAM », c’est eriC à la guitare, micheL au diato, mariettA à la flûte à bec et myraiM au violon. Attention ! La salle de * »La Grange aux Dîmes » est de dimensions modestes ; aussi les réservations sont indispensables (possibles dès le 23 mars), avec le lien suivant https://www.helloasso.com/associations/acic-soulaines-sur-aubance/evenements/bal-folk

source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad

Parvis de la Grange aux Dîmes, Soulaines-sur-Aubance (49) 1, Rue de la Grange aux Dîmes

Parvis de la Grange aux Dîmes, 49610 Soulaines-sur-Aubance, France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/acic-soulaines-sur-aubance/evenements/bal-folk »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/49527 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

baltrad balfolk