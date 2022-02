Bal Folk Participatif Gratuit unrpa,Paris (75), 19 février 2022, .

Bal Folk Participatif Gratuit

unrpa, Paris (75), le samedi 19 février à 17:00

Bal Folk Traditionnel Participatif et Gratuit Danses de Toutes Régions et époques – Danses Collectives et Danses de Couples Pas de Billeterie , Pas de Sonorisation , Pas de Buvette **Q-R Code Certificat et Inscription Obligatoire** Reservation au **01 47 97 97 65** ( Messagerie – Si absence laissez un Message nous vous contacterons ) – Chacune et chacun apporte pour la Collation en commun à Mi Bal Folk – Orchestre Accoustique traditionnel , Musiciennes et Musiciens de Bal Folk Bienvenus Renseignements sur www.folkenseine.fr *source : événement [Bal Folk Participatif Gratuit](https://agendatrad.org/e/35471) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

avec Folk en Seine Orchestra

unrpa,Paris (75) 14, Rue de Tlemcen unrpa, 75020 Paris, France



2022-02-19T17:00:00 2022-02-19T21:30:00