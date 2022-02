Bal folk orchestral Place des fêtes,Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45)

Bal folk orchestral Place des fêtes,Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45), 15 mai 2022, . Bal folk orchestral

Place des fêtes, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45), le dimanche 15 mai à 15:00

Initiation gratuite à 10h30 La rencontre de deux univers, celui de l’orchestre d’harmonie et des danses traditionnelles. Bal en extérieur, possibilité de repli dans la salle des fêtes en cas de pluie. Tarif : 8€ / 6€ Gratuit pour les moins de 12 ans Page Facebook de la Société Musicale : Renseignements : societe.musicale.sthilaire@gmail.com *source : événement [Bal folk orchestral](https://agendatrad.org/e/35128) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8

avec Duo Jagueneau-Roblin, Orchestre de Saint Hilaire Saint Mesmin et TAF en Bal Place des fêtes,Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45) 1043, Route d’Orléans Place des fêtes, 45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T19:00:00

Détails Autres Lieu Place des fêtes,Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45) Adresse 1043, Route d'Orléans Place des fêtes, 45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, France lieuville Place des fêtes,Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45)

Place des fêtes,Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//