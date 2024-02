Bal Folk rue saint-hubert Nanton, samedi 24 février 2024.

Bal Folk rue saint-hubert Nanton Saône-et-Loire

Une soirée « Bal Folk » aura lieu le Samedi 24 Février à partir de 20h00 à la Salle du Foyer rural de Nanton.

Laissez vous emporter avec Isabelle et la troupe » les p’tits d’la Chouette », pour une soirée rythmée de danse et de chant folklorique.

Sur place, buvette et pour les gourmands, des crêpes

Entrée libre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:00:00

fin : 2024-02-24

rue saint-hubert Foyer Rural

Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Bal Folk Nanton a été mis à jour le 2024-02-06 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne