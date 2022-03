Bal Folk Maison de quartier,Sarreguemines (57)

Bal Folk Maison de quartier,Sarreguemines (57), 21 mai 2022, . Bal Folk

Maison de quartier, Sarreguemines (57), le samedi 21 mai à 20:00

Deux stages animés par Gérard GODON dans l’après-mid (14h : débutants / 16h : confirmés). A réserver par téléphone à l’Office de Tourisme (03.87.98.80.81). 5€ et 10€. A partir de 20h00, Bal avec le groupe [Quetschekaschde ](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibjaigxeH2AhUvxYUKHRJWCy0QFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FQuetschKaschde%2F&usg=AOvVaw3OKALcyzNiklH2LiDpkrVZ)en ouverture, puis le groupe [Parasol](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmu5G4xeH2AhUCyoUKHczxCSwQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.parasol-godon.fr%2F&usg=AOvVaw0OC85KH5Sgokiat77_Xjdf) pour la toute première fois à Sarreguemines. Entrée 10€, tarif réduit pour les participants aux stages. Billeterie en ligne ou sur place : *source : événement [Bal Folk](https://agendatrad.org/e/36050) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10€

avec Parasol Maison de quartier,Sarreguemines (57) 161 rue de France Maison de quartier, 57200 Sarreguemines, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:00:00 2022-05-21T00:00:00

Détails Autres Lieu Maison de quartier,Sarreguemines (57) Adresse 161 rue de France Maison de quartier, 57200 Sarreguemines, France lieuville Maison de quartier,Sarreguemines (57)

Maison de quartier,Sarreguemines (57) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//