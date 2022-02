bal folk – Le Bal à Gaston 2022 salle des fêtes Alain Corneau,Meung-sur-Loire (45)

#### bal folk – Le Bal à Gaston 2022 [Meung-sur-Loire (Loiret) – ](https://agendatrad.org/e_2021-11/bal-folk-bal-gaston_33946.html)[salle des Fêtes Alain Corneau – 1 rue du Pont](https://agendatrad.org/e_2021-11/bal-folk-bal-gaston_33946.html) [le samedi soir 21 mai 2022 de 20h30 à 1h30](https://agendatrad.org/e_2021-11/bal-folk-bal-gaston_33946.html) **Organisateurs** : [Folk en Meung](https://agendatrad.org/orga_association/folk-en-meung_3818.html) **Groupes** : **[Les P’tits Buvards](http://www.ptitsbuvards.fr)** et **[Philippe PLARD duo](https://www.tamm-kreiz.bzh/personne/3801/#)**(Philippe PLARD diato & chant + Thomas LEVERGER sax soprano) **Initiation aux danses trad :** l’après-midi de 16h à 18h (gratuit) *source : événement [bal folk – Le Bal à Gaston 2022](https://agendatrad.org/e/35206) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

