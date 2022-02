Bal Folk l’après midi foyer socio culturel,Rousson (30), 3 avril 2022, .

Bal Folk l’après midi

foyer socio culturel, Rousson (30), le dimanche 3 avril à 14:00

Le BAL de RURAL CAFE nous emmène dans un voyage musical, de l'Ardèche à l'Irlande, de la Bretagne à la Roumanie…sans oublier les classiques du BAL FOLK, de la valse au cercle circassien, et aussi des compositions, réinterprétations à partir de la tradition musicale et chorégraphique collectée des Alpes aux Cévennes. De la polka à la bourrée, de la gavotte des montagnes au rigodon…les envolées mélodiques des solistes (violon, flûtes, cornemuse, chants en OC et en français, accordéon…) s'attachent à respecter les cadences de chaque danse traditionnelle tandis que la rythmique entre « groove » et swing (guitare, percussions) reste toujours à l'écoute des danseurs. Entre brumes celtes et douceurs occitanes, de cercle en ronde et autres mixers et Hora, le Bal de Rural Café c'est le bal du village monde ! P Mazellier (violon, chant) A Clauzel (flûtes, cornemuse, chant) C Pillemy (guitare) A Grânicher (accordéon diatonique) Les GIR'OLLS jouent régulièrement pour les ateliers de danse de Los Dançaires Trad, l'association folk de Rousson. Venant de pays et de régions différents, chaque musicien apporte sa culture musicale dans un répertoire commun de danses traditionnelles. Yves (violon, bandjo) Bruno (cornemuse, flûte) Greg(guitare) Jean José (auboï, chant) Jean Marc (flûte traversière) Louis (guitare). Pour ce bal, se joint au groupe deux amis musiciens de Chichoumelle de Garons : François : cornemuses, flûtes et Yves à la guitare. 14h à 15h30: mis en danse avec Les GIR'OLLS Intermède surprise 16h à 18H: RURAL CAFE Pass Sanitaire Renseignements: 0633201202

8€

avec Rural café

foyer socio culturel,Rousson (30) 105, Route de Trouillas foyer socio culturel, 30340 Rousson, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T18:00:00