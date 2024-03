Bal Folk La Chaux, samedi 16 novembre 2024.

Bal Folk La Chaux Doubs

Organisé par Balachaux.

Atelier initiation et perfectionnement animé par Pascal Viennet et Bal Folk animé par les groupes Eveden et Ziklac. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-16 20:00:00

fin : 2024-11-16

10 rue du Dr Girard

La Chaux 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté denischauvvin@hotmail.com

L’événement Bal Folk La Chaux a été mis à jour le 2024-03-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS